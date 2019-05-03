الموت يغيّب حنان كمال شقيقة الزميلة إيمان بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - بعد صراع إستمر لست سنوات مع المرض الذي إنتشر في رأسها وكبدها وبكل أنحاء جسمها، توفيت السيدة ​حنان كمال​، شقيقة الزميلة ​إيمان كمال​ التي تعمل معنا في موقع "الفن".

حنان قاومت المرض بعزيمتها القوية، فلفتت أنظار زملائها وفنانين كثيرين فكتبوا عنها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل، وأثنوا على مقاومتها الكبيرة للمرض، وقدموا لها الدعم المعنوي بإستمرار.

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من زميلتنا إيمان ونعزيها بإسم كل الجسم الإعلامي الذي عملت معه، راجين من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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