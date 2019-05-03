خاص الفن- ريم عبد العزيز: أمثل الوجه الحضاري لدمشق في "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​ريم عبد العزيز​ لموقع "الفن" أنها مازالت تصور مشاهدها في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وقالت إنها تؤدي شخصية "ربيعة" زوجة صاحب القهوة في حارة الصالحية، وهي عائلة مثقفة ومتعلمة ولديها ابنة واحدة تعمل مدرّسة.

وأضافت: مسرورة جداً لأنني دخلت في هذا العمل من الوجه الحضاري لدمشق، بمعنى أنني امرأة مثقفة ولا أهتم بالثرثرة، وأصادف العديد من الأحداث ستكون مقدمة لأحداث الجزء الحادي عشر.

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وكشفت أن الناس كانت تطالبها دائماً بالمشاركة في "باب الحارة" لكنها عند إنتاج الأجزاء الأولى كانت مستقرة في مصر، وعند عودتها إلى دمشق لم تفضّل تجسيد دور قدمته إحدى الزميلات سابقاً ولذلك وقتها لم يحصل النصيب.

وختمت بالقول إن الناس متشوقة جداً لهذا العمل، وإن شاء الله النتيجة ستكون جيدة وسنكون عند الظن.