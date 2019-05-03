ميرنا وليد - بيروت - حل الإعلامي الدكتور جمال فياض ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.
في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، قال فياض إنه لم يكن يستطيع أن يسمع غناء الموسيقار ملحم بركات إلا وهو واقف، ولا يمكن للشخص أن يسمع غناء بركات من دون أن يقول له "آه"، وقال فياض إن موت بركات خسارة كبيرة للفن في العالم العربي.
لمعرفة كل ما قاله الإعلامي والدكتور جمال فياض، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- جمال فياض :"هكذا كنت أستمع لغناء ملحم بركات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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