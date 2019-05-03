خاص الفن- جيسي عبدو بين بيروت وأبوظبي.. والهدف نفسه

ميرنا وليد - بيروت - تتابع الممثلة ​جيسي عبدو​ تصوير مسلسل "​صانع الأحلام​" في مناطق عدة من لبنان معها الممثل ​مكسيم خليل​ والممثلة ​أروى جودة​ ، وقد توقفت عن التصوير هنا لايام قليلة للسفر الى ابو ظبي وذلك للمشاركة في حلقة تلفزيونية لصالح تلفزيون ابو ظبي الذي سيعرض مسلسل صانع الاحلام خلال شهر رمضان. وبذلك تركز جيسي حاليا على دورها في المسلسل والترويج لهذا العمل المنتظر .

وتدور أحداث المسلسل حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران (مكسيم خليل)، ينجح بعد طول اجتهاد وإستناداً إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص.

المسلسل يشارك في بطولته أروى جودة، مكسيم خليل، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، إيلي متري، من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.