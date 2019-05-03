ميرنا وليد - بيروت - إنطلاقاً من صميم المجتمع القطري، ومحاكاة للظواهر الاجتماعية الجديدة التي من شأنها التأثير سلباً على هذا المجتمع وأبنائه، جاءت فكرة مسرحية "​خربطيشن​" لتجسّد واقعاً قائماً في السنوات الأخيرة يتمثل في اعتماد البعض على المظاهر والتبذير والتباهي بالإمكانيات المادية بشكل مفرط ومثير للفوضى الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "خربطيشن" مسرحية واقعية تحاكي بسخرية الظواهر الاجتماعية السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.