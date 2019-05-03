تينا يموت تضع حدوداً لـ وسام صليبا: هذا رأيي بأغنية كارول سماحة وإليسا الأنجح

ميرنا وليد - بيروت - ​تينا يموت​ هي فنانة متعددة المواهب، وخريجة برنامج "​ستار أكاديمي​"، تغني وتكتب وتلحّن، وتخوض حالياً تجربة جديدة لها في التمثيل كبطولة أولى، عبر مسلسل "​آخر الليل​".

في هذه المقابلة مع موقع "الفن"، تكشف يموت تفاصيل علاقتها بالممثل ​وسام صليبا​ في المسلسل، وتتحدث عن أعمالها الغنائية ومواضيع أخرى..

أخبرينا عن دورك في مسلسل "آخر الليل"..

إختارني المخرج ​أسامة الحمد​ لهذا الدور من خلال casting ارتجالي، وهو دور بطولة بشخصية "لورا" الفتاة الحساسة والعاطفية التي تواجه الكثير من المشاكل بسبب وقوعها في غرام شخص من طبقة إجتماعية مختلفة، وكذلك تدخل في صراعات أكبر منها، ومن خلال الأحداث سيظهر كيف أن لورا ستواجه هذه المشاكل.

من كان الداعم الأول لكِ في مجال التمثيل؟

منذ مشاركتي في برنامج "ستار أكاديمي" أطمح لدخول مجال التمثيل، وأخذت دورات تدريبية وبعد ذلك بدأت بتعليم التمثيل، لذلك هذا المجال ليس جديداً عليّ، لكن في "آخر الليل" كانت البطولة الأولى لي، وبمجهودي الشخصي أثبتُّ نفسي في التمثيل.

وهل كان لـ وسام صليبا دور في إختيارك في "آخر الليل"؟

تجمعني صداقة بوسام وقد شارك معي في كليب "ممنوع"، لكن لم نكن نعرف أننا سنجتمع بدور البطولة في "آخر الليل"، وعندما علمت إتصلت به وكنت سعيدة بهذا الأمر وكأن الصدفة جمعتنا بهذا المسلسل.

كم هي مهمة لك تجربة البطولة الأولى بهذا المسلسل؟

تجربة مهمة جداً خصوصاً أنني تعلمت أشياء جديدة بوقوفي أمام الكاميرا وأيضاً التعامل مع أسماء كبيرة في المسلسل لديهم خبرة في التمثيل، ودور لورا كان متميّزاً لأنه يتضمن عدة جوانب، منها الفكاهي والعاطفي وهي شخصية حقيقية وتمر بعدة ظروف مختلفة.

ما هي الصعوبات التي واجهتك في التصوير وتجسيد هذه الشخصية؟

كونه دور البطولة الأولى واجهت صعوبة في البداية بالتعامل مع تكنيك الكاميرا، لأن هناك إختلافاً بين تكنيك الكاميرا وتكنيك المسرح، وفي فترة قصيرة وخلال التصوير كان عليّ أن أتعلّم أشياء جديدة في التعامل مع تكنيك الكاميرا، وكونه دوراً كبيراً عشته بكل تفاصيله.

كيف ستتطور الأحداث بينك وبين وسام صليبا؟

وسام إعترف في الحلقات السابقة لخطيبته "فيفيان" (​غنوة محمود​) أنه لا يحبها ويريد الإنفصال عنها، لأنه يحب لورا وسيتزوجها، لكن حدث أمر ما دفع وسام للزواج من فيفيان، وكون لورا شخصية طيبة وتصدّق بسرعة فهي لا تحكم على نفسها بأنها أخطأت بما تفعله، لأنها إنغرمت به من النظرة الأولى ولم تكن تعرف أنه مرتبط بفيفيان، وبعد ذلك إنصدمت عندما عرفت تفاصيل حياته، ودخلت في صراعات كبيرة لكن في النهاية ستتأكد أنها كانت صريحة وصادقة مع وسام، وستضع له حدوداً لتصرفاته لكن هو شخص عنيد. وإذا واجهت هذا الموقف في حياتي سأكون صارمة، ولن أدخل في هذه العلاقة من الأساس.

كيف كانت تجربتك مع وسام صليبا في التصوير؟

Advertisements

نحن أصدقاء ووسام شخص فكاهي وطبيعي، وكنا مرتاحين في التصوير.

وماذا عن وقوفك أمام الممثلين ​رندة كعدي​ و​غبريال يمين​ في المسلسل؟

هذه أهم تجربة لي بمشاركتي معهما في المسلسل، خصوصاً أن لورا متعلّقة كثيراً بعائلتها وهي نقطة ضعفها، وعلاقتي بأبي في المسلسل "غبريال يمين" أثرت بي كثيراً كوني خسرت والدي وأنا صغيرة فعشت أحاسيس ومشاعر حقيقية، وهذا جعلني أشعر بالشخصية أكثر وأقدّمها بطريقة طبيعية.

هل تعتبرين أنك أخذتِ حقك في الغناء؟

منذ سنة بدأت بالغناء وطرحت 3 أغنيات ووصلت الى 4 مليون streaming، وأعتبر أنني نجحت في النمط الغنائي الذي أقدّمه ووصلت إلى الجمهور الذي يحب هذا النمط، وأنا مستمرة به لأنه ستايلي الخاص وأبرع فيه، فأنا أغني وأكتب وألحّن، بالإضافة إلى أنه لدي رسالة من خلال أعمالي، خصوصاً أنني أدمج بين أنواع موسيقية مختلفة، منها الأفريقي والأوروبي والعربي، واٌقدّم كلمات بسيطة لكن بمضمون جيد ويرضي الغربي والشرقي.

مع من تتمنين التعاون من كتّاب وملحنين؟

أتمنى التعامل مع ​علي المولى​ و​نزار فرنسيس​ لأني أحب أعمالهما، وأعتبر أن كلماتهما قريبة مني مع الإختلاف في الطريقة، ومثلاً علي المولى يتوجّه الى مواضيع جريئة.

علي المولى كتب "​المطلقة​" وموضوعها جريء وغنّتها الفنانة ​كارول سماحة​، فهل إذا عرضت عليك تغنينها؟

عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى هناك رسالة موجّهة من خلال العمل، وكون سماحة لها تجربة كبيرة في المسرح أخذت هذا الدور لتقدّم هذه الأغنية، وأنا أعجبت ببعض كلماتها وإذا عرضت عليّ قد أتناقش مع الشاعر بكلمات أخرى. وهناك عدة طرق لتقديم الأغنية من خلال الكلمات، فقد أتناقش مع الشاعر لأعرف إذا كان لديه سبب وجيه في الطريقة التي كتب فيها، وقبل أن أوافق على غنائها يجب أن أشعر بها.

مَن مِن الفنانين تتابعين أعماله؟

أحب ​حسين الجسمي​ و​شيرين عبد الوهاب​ والفنانة ذكرى، ومؤخراً أستمع لـ ​أدهم نابلسي​.

وبرأيك من الأنجح من الفنانين؟

​إليسا​ هي الأنجح وفي تصاعد مستمر.

ماذا تحضرين من أعمال جديدة؟

بعد مسلسل "آخر الليل" أتمنى أن تكون لدي تجارب جديدة في التمثيل، وأحضّر حالياً لأعمال غنائية جديدة.