كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور جديدة من كواليس "توأم روحي" لـ كريم عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق عمل مسلسل "توأم روحي" ببدء تسجيل حلقات مسلسله الاذاعي، وذلك من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل حيث يشارك النجم كريم عبد العزيز في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل إذاعي بعنوان "توأم روحي"، والمقرر بثه على راديو النيل في رمضان.

ويذاع المسلسل على الشبكات الأربع "نغم FM وميجا FM، وهيتس، وشعبي FM"، "توأم روحي" من بطولة أنعام سالوسة وسوسن بدر، وراندا البحيري وايمان السيد ومحمد علي رزق وكوكبة كبيرة من الفنانين.