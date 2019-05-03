كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد كرارة ينتهي من "ابن اصول" مع حماده هلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي امس الفنان احمد كرارة من تصوير جميع مشاهده في مسلسل "ابن اصول" المقرر عرضه بعد ايام ضمن السباق الرمضاني حيث يقدم من خلاله دور "خميس" شقيق "ايتن عامر زوجة بطل العمل "حمادة هلال".

تدور احداث العمل حول هشام" حمادة هلال" وهو شاب من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.

" ابن اصول" بطولة حمادة هلال، ايتن عامر، احمد كرارة، عماد رشاد، ايناس كامل، سوزان نجم الدين، احمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ابوزيد، رانيا منصور، تأليف احمد محمود ابوزيد، إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.