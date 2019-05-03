حكاية هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في رمضان 2019

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يواصل الفنان المصري هاني سلامة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “قمر هادي” والذي يجمعه بالمخرج رؤوف عبدالعزيز للعام الثالث على التوالي بعد نجاح مسلسلي “طاقة نور” و”فوق السحاب”.

ويبدو أن الكيمياء الفنية التي جمعت بين سلامة وعبد العزيز كانت حجر الأساس للمسلسل الجديد، بالإضافة إلى إصرارهما على أن يظهر هذا العمل بطابع مختلف عن أغلب المسلسلات التي ستعرض في رمضان المقبل، وهذا ما يظهر من خلال البرومو التشويقي الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ويُظهر الإعلان التشويقي الخاص بالعمل مدى شجاعة هاني سلامة، الذي يقدم لونًا دراميًا جديدًا وشخصية مركبة، حتى أن علامات استفهام كثيرة طرحت حول دوره في العمل، وإن كان فاقدًا للذاكرة أم مصابًا بمرض نفسي معين.

مسلسل “قمر هادي” يشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة كل من داليا مصطفى، يسرا اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة، أشرف زكي، إنعام سالوسة، مؤمن نور، هايدي رفعت، كريم سرور، أحمد ثابت ومراد مكرم وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.