النجم الهندي ريشي كابور يُعلن عن شفائه من السرطان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف ممثل بوليوود، ريشي كابور، الذي أصبح الآن خاليًا من مرض السرطان بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبًا، أنه لم يخضع بعد لعملية زرع نخاع العظام ولن يتمكن من العودة إلى الهند لمدة شهرين آخرين على الأقل.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، تحدث بالتفصيل عن معركته مع المرض وكيف أحاطته زوجته نيتو كابور وأبناءه رانبير كابور وريديما كابور خلال ذلك الوقت.

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وفي حديثه إلى صحيفة “ديكان كرونيكل” في مقابلة، قال ريشي: “لقد وقفت نيتو بجانب كالصخرة. وإلا، في الوقت الذي كان من الصعب جدًا على أي شخص التعامل معه فيما يتعلق بالطعام والشراب، وقد شاد أيضا في هذا الصدد بـ رانبير وريدهيما. “

وفي عن المعاملة التي تلقاها، أضاف نجم الثمانينيات من القرن الماضي قائلًا: “بدأ الشهر الثامن من علاجي في الأول من مايو في الولايات المتحدة، لكن الله كان لطيف، وهذا يعني الآن أنني خالي من السرطان، يتعين علىّ إجراء عملية زرع نخاع العظم، والتي يجب أن تستغرق شهرين على الأقل”.

وقال أيضًا إن التجربة علمته أهمية الصبر: “شخص مثلي لم يتح لي أبدًا الصبر، فهذه هي طريقة الله ليعلمني الصبر. ليجعلك ممتنًا لهدية الحياة “.

شوهد الفنان القدير الذي رافق في رحلته الفنية الطويلة كبار نجوم الهند، لآخر مرة على الشاشة الفضية في في دور شرفي بفيلم “مانتو”، من إخراج نانديتا داس.