شاب يتسلق الهرم الأكبر ويهاجم الزوار الحجارة بالحجارة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نجح شاب مصري في تسلق قمة الهرم الأكبر، بمنطقة أهرامات الجيزة أمس الأربعاء، وأثار حالة رعب كبيرة بين الزوار.
الشاب استطاع مغافلة الأمن المتواجد في المكان، وصعد لقمة الهرم وأخذ في إلقاء الحجارة على الزوار.
وعن تفاصيل الواقعة قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الشاب الذي صعد بالأمس قمة الهرم الأكبر تسلق السلالم العادية للهرم كأي زائر، وبدلا من دخوله للهرم اتجه إلى الناحية الشمالية الغربية وبدأ في التسلق حتى وصل إلى أعلى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع عبر فضائية «Ten»، أن الشرطة في المنطقة اتجهت نحوه لتحاول منعه من التسلق فبدأ بإلقاء الحجارة عليهم.
وتابع، أن الشاب قام بنزع جزء من الساري الخشب الذي يحدد ارتفاع الهرم وألقاه من الأعلى، وأنه بعد ساعة بدأ في النزول وتم القبض عليه، وتم ترحيل الشاب للنيابة على أن تقوم بإرساله للطب الشرعي للكشف على قواه العقلية.
وتعد هذه هي الواقعة الثانية خلال فترة وجيرة لتسلق الهرم الأكبر، بعد قيام مصور دنماركي وحبيبته بتسلق الهرم وتصوير فيلم إباحي أعلاه.
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