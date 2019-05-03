أكبر ديّة في التاريخ.. حملة تبرعات لصالح قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد موافقة ورثة الإعلامية الكويتية هداية السلطان بقبول الدية مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها القاتل خالد نقا العازمي في السجن.

انطلقت حملة تبرعات في الكويت لجمع الدية، والتي بلغت قيمتها 10 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 33 مليون دولار، ولقيت حملة التبرّعات ترحيبا واسعاً بين أفراد قبيلته.

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وتبنّى الحملة نواب في مجلس الأمة الكويتي، وبالفعل تم جمع المبلغ خلال 24 ساعة، وهذه تعتبر أغلى دية في الشرق الاوسط.

يذكر أن الإعلامية الكويتية هداية السلطان السالم قد قتلت على يد خالد نقا العازمي في عام 2001، أي منذ 18 سنة، حيث أطلق عليها ست رصاصات،وحُكم عليه بالإعدام، ثم خفّف الحكم المؤبّد وقضى مدة 18 سنة في السجن، وهو ينتمي لقبيلة العوازم في الكويت وهي إحدى أكبر القبائل.

وتعود تفاصيل قضية قتل الإعلامية إلى مقال كتبته في مجلة “المجالس” الكويتية التي كانت ترأس تحريرها، وتحدثت فيه عن ذكريات طفولتها وقالت إن الرقص كان محرّماً على النساء في الكويت، وأنّ عائلة من قبيلة العوازم لديها فتيات يمتهنّ الرقص ويتم دعوتهن إلى الحفلات مقابل المال، الأمر الذي اعتبره القاتل إساءة لقبيلته وهو كان آنذاك ضابطاً في الجيش، فقام بملاحقة هداية السلطان وقتلها عند إشارة المرور بست طلقات من مسدّسه.