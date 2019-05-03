زوجة ماجد المصري تدخل عالم الأزياء والفنان يدعمها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لحقت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، بغيرها من زوجات النجوم، حيث قررت احتراف مهنة تصميم الأزياء.
زوجة ماجد المصري نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، وارتدت ملابس انيقة أعلنت أنها من تصميمها، وكشفت لمتابعيها أنها حققت الحلم الذي كانت تنتظره لأعوام، وأطلقت خط أزياء لتصميماتها.
وقام الفنان ماجد المصري بدعم زوجته من خلال حسابه الخاص، ونشر صورة زوجته وكتب معلقا: «مبروك ألف مبروك أول تصميم لزوجتي المبدعة رانيا أبو النصر مبروك يا روح قلبي أول موديل من خط الأزياء الراقي».
جمهور الفنان ماجد المصري بارك لزوجته على هذه الخطوة وتمنى لها النجاح من خلال عدد من التعليقات عبر حسابه على «أنستجرام».
رانيا أبو النصر هي الزوجة الثانية لماجد المصري، حيث تزوج قبلها من الفنانة منى إش إش وأنجب منها ابنه أحمد وابنته ماهيتاب، والتي أعلنت خطبتها منذ شهور.
يُذكر أن هناك بعض زوجات النجوم اتجهن إلى العمل في الأزياء ومنهم بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، وداليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، وأيضا زوجة الفنان أحمد السقا مها الصغير.
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