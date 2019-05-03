بعد طلاقه من سمية الخشاب.. لماذا يفكر أحمد سعد في اعتزال الفن؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثار الفنان المصري أحمد سعد حيرة قطاع كبير من جمهوره بعدما قام بنشر بوست جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك».

أحمد سعد كتب على حسابه: «ان شاء الله توكلنا على الله، دي خيمة أحمد سعد وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيدًا عن الفن.. يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي.. يا رب».

وبعدما أعلن سعد عن خيمته الرمضانية كثرت أسئلة الجمهور له عن رغبته في اعتزال الفن وعن سبب ذلك، وخاصة أنه يقدم أغنيات جميلة.

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أحمد سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب منذ أسابيع، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» أن الانفصال تم في هدوء، وأنه سيهتم في الفترة القادمة بأولاده.

ولكن بعد تلك التصريحات خرجت سمية لتقول في تصريحات مضادة أن أحمد سعد لم يطلقها، وأنها رفعت دعوى خلع ضده للضرر الذي لحق بها بسببه، لافتة إلى أن شقيقه عمرو سعد يعلم ما فعله.

سمية أكدت أيضا أن أحمد أصبح يغار من نجاحها في الفترة الأخيرة، وأنها ظلت لعامين تجلس في المنزل برغبته وتركت فنها وأهملت مستقبلها، وأنها خدعت فيه.

سعد نفى كل تلك الأقاويل بعدما قام بنشر وثيقة الطلاق التي كشفت أن الانفصال وقع قبل تصريحات سمية واتهامه بالغيرة من نجاحها.