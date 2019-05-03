خالد سليم يكشف إصابته بورم في الأحبال الصوتية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فترة قاسية مر بها الفنان المصري خالد سليم، عندما اكتشف إصابته بورم في الأحبال الصوتية.

خالد تحدث عن هذه الفترة ووصفها بالقاسية جدا، عندما شعر بآلام شديدة في أحباله الصوتية، وأكد له الطبيب في البداية أنه يعاني من تجمع دموي.

الفنان المصري أكد أنه بعد عمل بعض الفحوصات تبين أنه مصاب بورم، وبالتحليل تبين أنه ورم حميد في الأحبال الصوتية.

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خالد سليم قال إن هذه الفترة مرت عليه بصعوبة، حيث ظل ممنوع من الكلام، لمدة 20 يوم، وظل لفترة ممنوع من الغناء أيضا.

الفنان المصري أشار إلى أنه أثناء فترة العلاج تعاطى أدوية بها كورتيزون، مما تسبب في زيادة كبيرة في وزنه وتجاوز الـ120 كيلو، ولذلك عندما انتهت فترة علاجه خضع لتمارين قاسية لانقاص وزنه، ومازال يذهب إلى الجيم باستمرار.

خالد سليم طرح مؤخرا أغنية بعنوان «لسة كبير»، والأغنية من كلمات وليد الغزالي وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.