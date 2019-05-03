أول فيديو من حفل زفاف الفنانة الكويتية شهد الياسين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة الكويتية شهد الياسين الجميع بالاحتفال بزفافها سرا بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

الفنانة الكويتية احتفلت بزواجها مع عدد من صديقاتها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيه وهي تتلقى التهاني من أصدقائها.

شهد أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني.. اللهم بارك لنا في زواجنا اللهم أجعل السعادة والفرح في حياتنا الحمد لله أولا وآخرا”.

وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد أعلنت خبر زواج شهد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة للفنانة الكويتية بفستان الزفاف، وأرفقتها بتهنئة خاصة لها.

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هيفاء كتبت في تهنئتها لشهد: “الغالية شهد مبروووك عقد قرانج احلى خبر والله حبيبتي منه المال ومنج العيال ويارب يسعدج ويهنيج ويرزقج الذرية الصالحة”.

الفنانة الكويتية ردت على تهنئة هيفاء، بقولها: ” الله يبارك فيج ياعمري”، وبذلك تكون الفنانة الكويتية قد أكدت بنفسها صحة خبر زواجها، دون الكشف عن هوية العريس.

وكانت شهد الياسين قد كشفت في تصريحات صحفية سابقة عن مواصفات فتى أحلامها، بقولها: «الأخلاق أولا، ثم الثقافة والأدب والفكر»، وعن أهمية أن يكون ثريا، أكدت: «المال ليس شرطا، فقد تقدم لي قبل فترة شخص لا يملك من المال إلا القليل ووافقت ، لكن لم يكتب الله النصيب».