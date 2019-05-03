وودي ألن يواجه مشكلة في إيجاد ناشر لمذكراته

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أن المخرج الأمريكي وودي ألن، الحائز على جوائز أوسكار، يواجه مشكلة في إيجاد دار نشر تصدر كتاب مذكراته.

وكان ألن قد واجه رفضاً واسع النطاق في الأوساط السينمائية، بسبب الاتهامات التي طالته حول التحرش بابنته بالتبني.

وقال مسؤولون في 4 دور نشر كبرى -طالبين عدم كشف أسمائهم للصحيفة- إن وكيل أعمال ألن عرض عليهم المشروع خلال العام الماضي، ولم يقدم أي منهم عرضاً له حتى إن بعضهم رفضوا قراءة المواد المعروضة عليهم، وفقاً للصحيفة.

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ومنذ بروز حركة "#مي تو" التي قامت احتجاجاً على التحرش الجنسي والتصرفات غير اللائقة، ظهرت مجدداً الاتهامات التي تطال وودي ألن وتدعي فيها ابنته بالتبني ديلان فارو أنه تحرش بها عندما كانت في السابعة من العمر في أوائل التسعينيات.

وتمت تبرئته من التهم الموجهة إليه بعد تحقيقين منفصلين استمرا أشهرا، لكن ديلان وهي شابة بالغة اليوم تؤكد أنها تعرضت للتحرش وتحظى بدعم والدتها وشقيقها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أقام ألن دعوى قضائية يطالب فيها "أمازون" بمبلغ 68 مليون دولار بسبب خرقها عقداً بينهما، متهماً الشركة بإلغاء صفقة فيلم "إيه ريني داي إن نيويورك" بسبب ادعاءات "لا أساس لها" تفيد بأنه اعتدى جنسياً على ابنته بالتبني قبل عقود.

وأكدت "أمازون" أنها ألغت الصفقة بسبب تصرفات ألن وعواقبها المتتالية، وفق ادعاءات المحكمة، وقد تجرى المحاكمة في هذه القضية العام المقبل.