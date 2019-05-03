شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. راغب علامة يحيى حفلا غنائيا فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا فى مصر، اليوم الجمعة، وذلك داخل الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ويقدم خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة والشهيرة التى قدمها على مدار مشواره الغنائى.

ويغنّى السوبر ستار للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الشهيرة "قلبى عشقها" التى أطلقها منذ أيام قليلة بتوزيع جديد، ولاقت أصداءً إيجابيّة واسعة من قبل الجمهور الذى أبدى إعجابه بالتوزيع الجديد للأغنية من خلال صفحات السوبر ستار على مواقع التواصل الاجتماعى.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

وكان النجم اللبنانى راغب علامة أحيا حفلا جماهيريا كبيرا بمدينة ستوكهولم بالسويد يوم 30 مارس الماضى، وهو الأول بعد غياب 10 سنوات عن إحياء حفلات بالسويد، وشهد الحفل حضورا كبيرا، وقدم علامة باقة من أجمل أغانيه.