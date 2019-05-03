شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. فرقة شارموفرز تغنى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز لإحياء آخر حفلاتها الغنائية الجماهيرية قبل انطلاق سهرات شهر رمضان، وذلك على مسرح نادى نقابة المهندسين فى 6 أكتوبر، فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة. Advertisements واحتفلت شارموفرز، مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، والذى يضم 9 أغانى، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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