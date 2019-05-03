شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كرارة ينتهى من تصوير مشاهده فى "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد كرارة من تصوير مشاهده فى مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وجمعت مشاهد كرارة الأخيرة بينه وبطل العمل والفنان الشاب إسلام إبراهيم.

ويستعد الفنان حمادة هلال حاليا لتسجيل أغنية "الناس الحلوة" ضمن أحداث مسلسله الجديد "ابن أصول"، وقال حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: "إن شاء الله أغنية الناس الحلوة من مسلسل ابن أصول، إنتاج شركة ‏سنيرجى‏ ‏تامر مرسى رمضان 2019 على ‏قناةdmc "، كاشفا أن الأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مهندس صوت محمد جودة، إخراج محمد بكير.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، يشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.