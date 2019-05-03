شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ محمد رمضان يحمل قفص فاكهة فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رمضان عددا من مشاهده فى مسلسل "زلزال"، بأحد أسواق الفاكهة فى مدينة 6 أكتوبر، وننشر صورة له من الكواليس وهو بالشارب ويحمل قفص فاكهة.

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.