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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ محمد رمضان يحمل قفص فاكهة فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رمضان عددا من مشاهده فى مسلسل "زلزال"، بأحد أسواق الفاكهة فى مدينة 6 أكتوبر، وننشر صورة له من الكواليس وهو بالشارب ويحمل قفص فاكهة.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.
وتدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.
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