شكرا لقرائتكم خبر عن بلغنى أيها الملك السعيد ذو الرأى الرشيد.. أشهر مقولة لشهرزاد الشرق زوزو نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، ذكرى وفاة شهرزاد الشرق، وأحلى صوت راوى، الفنانة زوزو نبيل، عندما كان يطل علينا من المذياع مع مقولتها الشهيرة "بلغنى أيها الملك السعيد ذو الرأى الرشيد" بصوتها الرقيق الحالم الذى كان يأخذنا فى مدن ألف ليلة وليلة كل ليلة على مدار شهر رمضان الكريم، لنرى أبطال حكاياتها بكل سهولة.

كان أول أفلام الفنانة الكبيرة الراحلة زوزو نبيل، فيلم "الدكتور" فى عام1937، كما أنها اشتهرت بتقديم دور الزوجة القاسية أو العجوز المتصابية، وقد قدمت فى بدايتها السينمائية دور صديقة أم كلثوم وذلك فى فيلم "سلامة"، كما كررت نفس التجربة، لكن مع شادية فى فيلم لحن الوفاء بطولة عبد الحليم حافظ وحسين رياض.

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وقد عارضة والدة زوزو نبيل، فكرة التمثيل فى بداية تمثيلها، ومنعتها من التمثيل ولم توافق والدتها على أن تصبح ابنتها ممثلة، إلا بعد بكاء وتوسلات عديدة وبعد أن أقسمت زوزو بأن تصبح مثالا للشرف والاستقامة.

حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة التمثيل عن فيلم "أنا حرة"، كما كرمت من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى العام 1995، وأيضا من مهرجان الأفلام الروائية، كما تم تكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للعام 1996.

وقد شاركت فى فوازير ألف ليلة وليلة رمضان 1987 بدور العجوز ريما، بطولة الفنانة شريهان وجمال إسماعيل وأنور إسماعيل وعماد رشاد، وقد أبدعت به، وكانت صاحبة مقولة أن الفنان الحقيقى لا يعتزل إلا عندما يموت، ورفضت الاعتزال حتى عندما تقدم بها العمر، وتفانت فى العطاء، وتركت خلفها تراثا من الأفلام والمسلسلات الدرامية والإذاعية التى لا تنسى.