كيف خدعت نعومي سكوت زملائها للحصول على دور الأميرة “ياسمين”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يتوقع الكثيرون من صناع السينما أن تكون “نعومي سكوت” واحدة من ألمع وأكبر النجوم الصاعدة في هوليوود، وتتضح قدرتها التمثيلية من خلال وضعها استراتيجية لتقمص الشخصية الخيالية في حياتها الواقعة، فقد خدعت زملائها بكونها أميرة حقيقية فور تلقيها الاتصال الأول بعد اختبار الأداء لها لدور “ياسمين” في الإصدار الجديد لفيلم “علاء الدين”.

في مقابلة جديدة للمجلة الأمريكية الفنية المهتمة بالموضة، “دبليو مجازين”، تحدثت الممثلة البريطانية عن ظن زملائها بكونها أميرة حقيقية بعد أن انطلت خدعتها عليهم، واعترفت “نعومي”، 26 عامًا، بأنها كانت بحاجة إلى خلق صورة معينة لمساعدتها في أن تظهر كأميرة في اختبارات الأداء اللاحقة.

من هنا قررت “نعومي” أن تذهب إلى متجر “توب شوب” للملابس في أكسفورد بلندن لشراء فستان أنيق، وهو شيء ليس معتادا على ذوقها في الملابس إذ عاشت حياتها كفتاة متشبهة بالصبيان في ألعابهم وأزيائهم، لذلك فلعب دور أميرة يتطلب تحولا كبيرًا، ورأت أنه من الأجدر أن يبدأ التحول من حياتها الواقعية لا التمثيل فقط.

وقالت في المقابلة إنها اشترت الفستان بلون أزرق فاتح لكنها ارتدته مرة واحدة فقط، وتمكنت بالفعل من خداع زملائها في الاختبارات وظنوا أنها أميرة، حتى انتهى بها الحال إلى حصولها على الدور، لكنها لم تكن بحاجة لفعل ذلك سوى مرات قليلة، لينتهي بها الأمر إلى قراءة الدور والاختبارات والاجتماعات ومقابلة “مينا مسعود” الذي يلعب دور “علاء الدين”.

وتابعت: “أتذكر عندما ظهرت مجددًا ببدلة عادية بعد حصولي على الدور، نظر الجميع إلي باستغراب، شعرت بالإنجاز وكأني أقول نعم هذه شخصيتي الحقيقة خدعتكم”.

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كما تحدثت عن كيف عمل الجميع على تطوير الشخصية الفلكلورية للأميرة “ياسمين”، وعلاقة “نعومي” بالغناء وكتابة الأغاني، وكذلك زواجها من لاعب كرة القدم “غوردن سبينس”.

جمال “نعومي” البريطاني المختلط بالأنوثة الشرقية الكلاسيكية رشحها للكثير من الأدوار، وظهرت بعدد مختلف من الإطلالات الأنثوية من تصميم “فاكاريللو” و”جيفنشي” على غلاف المجلة.

بالإضافة إلى شخصية الأميرة “ياسمين”، ستكون “نعومي سكوت” واحدة من “ملائكة تشارلي” مع “كريستين ستيوارت” و”آيلا بالنسكا”.

ويلعب النجم “ويل سميث” دور الجني في الإصدار الجديد لـ”علاء الدين”، و”مروان كينزاري” بدور جعفر، ومن المقرر عرضه في السينمات الأمريكية يوم 24 مايو.