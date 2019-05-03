May 03, 2019
فاجأت الممثلة الشقراء بليك ليفلي الجمهور والصحافة بخبر انتظارها مولودها الثالث وذلك خلال حضورها برفقة زوجها الممثل ريان رينولدز العرض الاول لفيلمه Pokémon: Detective Pikachu في مدينة نيويورك.
وظهرت الممثلة بعد غياب بكامل أناقتها حيث اختارت لهذه المناسبة فستاناً اصفر اللون ناعم وملفت، وبدا الحمل واضح جداً من خلال بروز بطنها.
نذكر ان الثنائي الهوليودي بليك ليفلي وريان رينولدز كانا قد تزوجا في عام 2012 ورُزقا بطفلتين ايناز تبلغ من العمر سنتان و جيمس (4 سنوات).
وكانت بليك ليفلي قد صرحت في مقابلة عام 2012 انها تحب ان يكون لديها عائلة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب، بليك ليفلي تظهر وهي حامل بطفلها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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