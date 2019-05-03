بالصور- “مقامات العشق”: ضخامة في الإنتاج والمضمون

بعد التكتم الشديد على ديكورات مسلسل (مقامات العشق) الذي يتم تصويره حالياً في سوريا، لينطلق عرضه خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشتي (أبو ظبي) وقناة (الإمارات)، كشفت شركة Gold Touch التابعة لشركة MR7 للمنتج مفيد الرفاعي و(أبو ظبي للإعلام)، عن الصور الرسمية الأولى لكواليس تصوير العمل.

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المسلسل يضمّ نخبة من نجوم الدراما العربية منهم: يوسف الخال، نسرين طافش، مصطفى الخاني، محمد حداقي، لجين اسماعيل، قمر خلف، عاكف نجم، نادرة عمران، سارة فرح، نادين خوري وغيرهم الكثير.

خُصصت للعمل ميزانية إنتاجية كبيرة، وبنيت له ديكورات ضخمة، تعود لعصر الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، وللمرحلة التي عاصرها وعاش فيها، ليتناول المسلسل فكر الشيخ الأكبر لا سيرته الذاتية، في قالب دراميّ مشوّق ومختلف.

نذكر أنّ المسلسل من تأليف د. محمد البطوش وإخراج أحمد ابراهيم أحمد.