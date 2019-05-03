نادين نجيم تستعيدُ إنستغرامها وتؤكّد: اكتشفتُ هويّة مُخترقه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ النجمة اللبنانيّة، نادين نسيب نجيم، صباح اليوم، عن استرجاعها لحسابها على إنستغرام، بعد أنْ تمّ اختراقه بالأمس.

وزفّتْ النجمة اللبنانيّة، الخبر السّعيد لمتابعيها، عبر إنستغرام فور استعادته، قائلة: "بعون الله قدرت استرجع حسابي شكراً لكل حدا تعب معي وساعدني والله الحامي!".

وقبل استعادة حسابها بساعات قليلة، غرّدتْ نادين على تويتر، قائلة: "حسابي مازال مخترق، ولكن اكتشفت هوية مخترق حسابي.. وقريبا سوف أعلن من هو هذا الشخص المتهم.. الله كبير".

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وكانت الفنانة اللبنانيّة، قد فاجأتْ متابعيها بخبر تعرّض حسابها على إنستغرام للاختراق، وذلك في أثناء أزمة ساخنة تعيشها، إثر تصريحات اعتبرت مسيئة للنّجوم السوريّين، في إجابتها عن سؤال "هل النجوم السوريون كسحوا النجوم اللبنانيين؟"، حيث قالت خلال استضافتها على برنامج "منا وجر": "أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين"، ما أثار ردود فعل غاضبة، تبعها الاختراق.