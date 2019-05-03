ما هو مقاس أقدام كيندال جينر؟ الإجابة قد تفاجئكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك عارضة الأزياء الشّهيرة، كيندال جينر، أقدامًا كبيرة الحجم، حيث ترتدي مقاس 40، وذلك وفقًا لموقع أخبار الموضة، وقاعدة البيانات Models.

ونظرًا لأنّ جينر يبلغ طولها 1.79 مترًا، فقد يبدو حجم حذائها معقولاً إلى حدّ ما؛ فغالبًا ما يُقال، بأنّه كلما زاد طول الشّخص كلما زاد حجم رجليه. ومع ذلك، كشفتْ الدراسات، أنّه لا يوجد في الواقع علاقة مباشرة بين الاثنين، فعلى سبيل المثال العارضة كارلي كلوس، التي يمكن القول، بأنّها إحدى أطول العارضات في الصّناعة، حيث يبلغ طولها1.88 مترًا، ولكنها ترتدي نفس مقاس الأحذية لكيندال، وفي الوقت نفسه، يبلغ طول العارضة جيجي حديد أيضًا، 1.79 مترًا مثل جينر، ومع ذلك ترتدي مقاس 39 فقط.

وفي فبراير الماضي، جذبت أقدام جينر الكثير من الاهتمام على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ليس فقط، بسبب حجمها، فبعد أنْ نشرتْ العارضة صورها عارية من جلسة تصوير، سارع المعلّقون إلى انتقاد أصابع أقدام العارضة، والتي بدتْ طويلة.

وعلى الرّغم من الانتقادات التي تتعرّض لها، لم تتوانَ جينر أبدًا، من ارتداء الصّنادل، ولم تخجل قطّ من إظهار قدميها في الكعب العالي، وأحذية الميول والبوت.

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وبطبيعة الحال، فإنّ سفيرة أديداس للعلامة التّجاريّة معروفة أيضًا، بحبّها للمظهر الرّياضيّ المريح، لذلك فهي ترتدي كلّ شيء بدءًا من أحذية ستان سميث، الخاصّة بالعلامة التّجاريّة إلى أحذية صهرها Yeezy Boost 700.

المغزى من القصّة، هو أنّ امتلاككِ لأقدام كبيرة، لا يجب أنْ يؤثّر على أسلوبكِ الشّخصيّ.