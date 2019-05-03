أصالة تتحدث عن خلافها مع أنغام في "عايشة شو"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" القاهرة: قررت شبكة قنوات النهار بدء عرض البرنامج الحواري "عايشة شو" اعتباراً من يوم السبت المقبل بدلاً من الانتظار ليوم الاثنين أول ايام شهر الصوم

وجاء القرار باختيار حلقتي الفنانة السورية أصالة لتفتتح عرض البرنامج الذي تقدمه الاعلامية التونسية عائشة عثمان، لكونها ستتحدث عن خلافها مع الفنانة أنغام وأسباب توتر علاقتهما، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة عن حياتها ومواقفها ومن بينها علاقتها بالفنان جورج وسوف.

يُذكر أن "عايشة شو" ينتمي لبرامج الحوار الجريء وسيستقبل عدداً كبيراً من الفنانين المصريين والعرب خلال شهر رمضان.

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