MBC مصر تستبق موعد دراما رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن إطلاق الأعمال الدرامية الرمضانية مبكراً بمدة يومين عن موعدها. وهو التقليد الذي بدأته منذ العام الماضي مع اعتمادها على خريطة درامية حصرية لشاشتها في مصر وعدم عرض أي عمل مشترك مع محطات أخرى. حيث ستعرض المسلسلات "قابيل، فكرة بمليون جنيه، زي الشمس وشقة فيصل" بالإضافة إلى "مسرح مصر" وبرنامج المقالب "رامز في الشلال".



تجدر الاشارة إلى أن الشبكة أعلنت عن إتاحة أعمالها الدرامية عبر تطبيق شاهد بعد انتهاء عرضها على الشاشة مباشرةً. علماً أن مسلسل "قابيل" هو أولى المسلسلات التي ستنطلق عبرها، وتلعب بطولته أمينة خليل مع محمد ممدوح ومحمد فراج.

