ننشر تفاصيل أقوى الدراما الرمضانية على القنوات التلفزيونية في مصر

تعرض أربع من الشبكات التلفزيونية الكبرى في مصر، والمملوكة لمجموعة إعلام المصريين، وهي "سي بي سي و"دي إم سي"، و"أون تي في"، و"الحياة" 15 من أبرز المُسلسلات خلال موسم شهر رمضان من إنتاج شركة "سينرجي"، إذ تعرض كل شبكة 3 مُسلسلات حصريًا عبر قنواتها، فضلًا عن 3 أعمال درامية أخرى يتم عرضها بالتزامن بين الشبكات الأربع، وهو ما تم تنظيمه بطريقة تلائم طبيعة جمهور كل قناة، والنجوم المفضّلين لهم.

وتضمَّنت الخطة الدرامية عرض مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان عبر شاشة "دي إم سي"، الذي تدور أحداثه حول رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، لكن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته.

واستمرارًا لنجاح شخصية "سليم الأنصاري" التي قدّمها الفنان أمير كرارة خلال الجزئين الماضيين من مسلسل "كلبش"، يعود أمير بجزء ثالث أكثر إثارة، عبر شاشة "قناة أون" حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، بخاصة بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

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ويعرض مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال عبر شاشة "سي بي سي"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن، حيث يقدم جلال شخصية المصارع أدهم عبدالجابر الذي يتورط في أعمال إجرامية، تتباين ردود فعله خلالها، وتتصاعد الأحداث لا سيما بعد قراره بالتراجع وإبداء رغبته في عيش حياة آمنة مستقرة.

وبعدما حجزت الفنانة دنيا سمير غانم لنفسها مكانة مميزة على خريطة الكوميديا، تقدم لجمهورها هذا الموسم كوميديا "بدل الحدوتة 3" على شاشة "سي بي سي".

ويعتمد المسلسل على 3 قصص مختلفة، يشارك فيها عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وتدور الأحداث من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، التي نرى في كل قصة منها ملمحًا من ملامح العلاقات العاطفية في العصر الحالي.

ويعود الفنان عمرو سعد للسباق الرمضاني عبر شاشة "سي بي سي" من خلال مسلسل "بركة"، مجسدًا شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلَّا والدته وابنة الجيران التي تحبه.

ويطل الفنان محمد عادل إمام من خلال مسلسل "هوجان" عبر شاشة "الحياة"، ويجسد شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، إلى أنَّ تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

وتنافس الفنانة ياسمين عبدالعزيز بقوة في صدارة المسلسلات الرمضانية، إذ تجسد في مسلسل "لآخر نفس" دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته.

وعلى شاشة "الحياة"، تطل علينا الفنانة مي عز الدين هذا العام بمسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، عن حياة الفتاة الشعبية الفقيرة "بيسة" التي تعمل في مجال الأفراح، وترث من عمها الذي يتوفى فجأة، ولكن يحدث صراع بسبب هذا الإرث.

ويطل الفنان مصطفى شعبان على جمهور قناة "أون" من خلال مسلسل "أبو جبل"، مجسدًا شخصية تاجر كبير، يتعرض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، إذ تدور الأحداث في إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التي تتعرض لها الأسرة، بخاصة في التجارة ومع الأقارب.

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ويشارك أحمد فهمي في كوميديا "الواد سيد الشحات"، مجسدًا شابًا مكافحًا يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعدة زوجته وأخيه.

ويعود الفنان حمادة هلال إلى الدراما عبر مسلسل "ابن أصول" عبر شاشة "دي إم سي" ويجسد شخصية شاب يحتوي بداخله على العديد من المتناقضات؛ إلى أن يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد.

ويطل الفنان مصطفى خاطر هذا الموسم من خلال مسلسل "طلقة حظ"، مجسدًا شخصية "عبد الصبور" المُوظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته، والذي يتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب.

ويعرض المسلسل على قنوات "الحياة"، و"دي إم سي" و"سي بي سي"، و"أون".

وفي أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني بمسلسل "حكايتي"، الذي يدور حول "داليدا" طالبة تصميم الأزياء المنتمية لإحدى العائلات الكبيرة، والتي تعاني بشدة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

ويعود الفنان هاني سلامة بـ"قمر هادي" على قناة "أون" من خلال قالب تشويقي مُغلَّف بالمشاعر الإنسانية، مجسدًا شخصية "زياد وحيد أبو المكارم"، وهو شاب خفيف الظل هادئ الطباع، ولكن مع تطور الأحداث يظهر تغيرًا واختلافًا كبيراً لديه، ويتم كشف الكثير عن ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا، بخاصة بسبب ابنته.

وينافس الفنان محمد رجب عبر مسلسل "علامة استفهام" الذي يدور حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

ويعرض المسلسل على قنوات "الحياة"، و"دي إم سي"، و"سي بي سي"، و"أون".

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