"أم بي سي" تجمع عددًا كبيرًا من نجوم الدراما المصرية في رمضان

تعرضه شبكة قنوات "MBC" محتوى دراميا متنوعا وشاملا للأعمال المصرية في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم الشبكة 10 أعمال يتنوع عرضها بين 5 قنوات مختلفة.

وتحظى قناتا "MBC مصر" و"MBC مصر 2" بخمسة أعمال درامية، يأتي في مقدمتها مسلسل "ولد الغلابة" الذي يطل من خلاله أحمد السقا وتشاركه البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

ويقدم السقا في المسلسل الذي يكتبه أيمن سلامة دور مدرس تاريخ في إحدى المدارس بمحافظة المنيا بصعيد مصر، يعول أسرة كبيرة ويتعرض للعديد من المحن والأزمات ما يضعه في اختبارات ويدفعه للوقوع في فخ الجريمة دفاعا عن أسرته.

فيما يطل نجم عروض "مسرح مصر" علي ربيع للمرة الثالثة عبر شبكة "MBC مصر" بمسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه"، الذي يقدم من خلاله دور "علاء الدين مصباح" الشاب الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليحقق حلمه في الاختراع والابتكار.

المسلسل الذي يشهد العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، أهمها مفارقة فرصة حصول بطله على مليون جنيه يحاول من خلالها تنفيذ أفكاره بصحبة أصدقائه المقربين.

وبعد النجاحات التي حققتها دينا الشربيني، تطل هذا العام من خلال مسلسلها "زي الشمس" الذي يشهد ثاني بطولة مطلقة للفنانة المصرية، التي تجسد من خلال المسلسل دور "تاليا".

الفتاة التي تعيش صراعا عائليا انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها بعد دراستها للقانون، ما يتسبب في حدوث عدد من الأمور غير المتوقعة.

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المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم جمال سليمان وسوسن بدر وأحمد السعدني وأحمد داوود وأحمد مالك، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

وفي أول بطولة درامية للفنان محمد ممدوح، تعرض الشبكة مسلسل "قابيل"، خاصة وأن بطله حقق العديد من النجاحات على المستوى الدرامي والسينمائي.

ويدور العمل الذي يشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد فراج حول مجموعة من جرائم القتل الغامضة التي تتورط فيها العديد من الشخصيات بسبب صراعات مختلفة.

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المسلسل الخامس يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ويحمل اسم "شقة فيصل"، ويدور في إطار الأغنية الشعبية حول البطل الذي يحلم بأن يكون مطرب ويترك مدينته بورسعيد من أجل الشهرة، ليتعرض للكثير من الأزمات والإخفاقات حتى يجد من يؤمن بموهبته.

وعبر شاشة "MBC4" يطل أمير كرارة بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش" الذي حقق نجاحا كبيرا في جزأيه الأول والثاني، على أن يشمل الجزء الثالث العديد من الأحداث المثيرة التي تتعلق بقضايا الإرهاب واستكمال ما دار في الجزء الثاني وما يتعلق بالبطل "سليم الأنصاري".

فيما تعرض قناتي "MBC1" و "MBC العراق" مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويشهد عودة حلا شيحة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال.

المسلسل الذي كتبه عبد الرحيم كمال وأخرجه إبراهيم فخر، وتدور أحداثه حول شاب يعيش قسوة الفقر إلا أنه لا يستسلم لليأس ويحيط نفسه بمجموعة من الأصدقاء رغبة في حلم يريد تحقيقه.

وفي أول بطولة درامية لها، تعرض شاشة "MBC 4" مسلسل "حكايتي" لياسمين صبري التي تلعب دور فتاة تنتمي إلى عائلة ميسورة وتدرس في كلية الفنون التطبيقية، قبل أن تتعرض العائلة لنكسة مالية، لتضطر الفتاة إلى العمل في مجال "الخياطة" وتصبح بعدها واحدة من أشهر مصممي الأزياء.

كما تشهد شاشة "MBC4" عرض مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم حلقات منفصلة متصلة، حيث تقوم بمساعدة فريقها بتنفيذ مهمة جديدة لعميل يحتاج إلى إنقاذ علاقة عاطفية تبدو مستحيلة، ويشارك في المسلسل أكثر من ضيف شرف.

ويستمر ظهور رامز جلال ببرنامجه الرمضاني، الذي يحمل هذا العام اسم "رامز في الشلال" ويعرض عبر شاشة "MBC1" و"MBC مصر".

ويدور المقلب هذا العام حول استضافة ضيف بإحدى جزر شرق آسيا ليتعرض لمغامرة غير متوقعة، قبل أن تظهر غوريلا مفترسة بصورة غير متوقعى ما يزيد من الإثارة والرعب.

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