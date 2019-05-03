شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Game of Thrones غاضب من الحلقة الـ3 وينتظر الرابعة لهذه الأسباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الإنجليزى كيت هارينجتون، نجم المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، والذى يجسد فيه شخصية "جون سنو" عن الأسباب التى تجعله متشوقا لمشاهدة الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير.

وقال نجم Game of Thrones إن هناك عدة أسباب جيدة تجعله يفضل وينتظر الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، واصفا إياه بالحلقة الغامضة والمثيرة، إذا تأتى هذه الحلقة فى أعقاب آثار معركة Winterfell وهزيمة Night King لافتا إلى أنه بعد هذه المعركة فإن الشخصيات الرئيسية قد وصلت إلى ما يحتاجون إليه، وقد أصبح العالم آمنا الآن.



Game of Thrones the night king

وأشار كيت هارينجتون، نجم Game of Thronesإلى أنه فى الوقت الذى يحتفل فيه الأبطال بالانتصار على Night King، وتوديعهم لمن فقدوهم فى المعركة، فإن هناك شئ ما يلوح فى الأفق.

والحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، تدور أحداثها على مدة 80 دقيقة، وتعد بمثابة المدخل للمسلسل، وهو من إخراج ديفيد نوتر الفائز بجائزة إيمى، الذى قاد فى السابق أول حلقتين من الموسم 8 بالإضافة إلى ساعات مميزة مثل Rains of Castamere.

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the night king Game of Thrones

وحظيت حلقة The Long Night بتقديرات حطمت تصنيفات HBO من خلال تسجيل 17.8 مليون مشاهد بين عشية وضحاها - وهى الحلقة الأكثر مشاهدة فى العالم.



جون سنو بطل Game of Thrones

وفيما يتعلق بالمعركة، أشار كيت هارينجتون إلى أنه بينما كان سعيدًا، تعلم جون سنو كيفية ركوب "تنين دانى"، إلا أنه أراد أن يكون على الأرض مع بقية زملائه فى وينترفيل على الرغم المطاردة المثيرة، التى دارت أحداثها فى الاستوديو.



مشهد من الحلقة Game of Thrones

وقال كيت هارينغتون نجم Game of Thrones: "كنت غاضبًا قليلاً من أننى كنت مع أحد التنانين، وهذا منعنى من القتال وسط حشد من الناس، سيبدو رائعًا لكننى أردت، فى بعض النواحى أن أكون كما يفعل جون سنو على الأرض، إلا أن الحلقة بأكملها كانت ساحرة.