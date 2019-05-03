شكرا لقرائتكم خبر عن الـAvengers يحتفلون بعيد ميلاد Iron Man الـ11.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنأ مع تاريخ عرض الجزء الأول والظهور الأول لشخصية Iron Man نشر الممثل روبرت داونى مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم الأخير Avengers End Game واحتفالهم بأول يوم تصوير للشخصية الشهيرة منذ أكثر من 11 عاماً.

وحرص داونى على نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى اليوم ليتزامن مع أول يوم عرض للفيلم الذى عرص فى مايو 2008، بالرغم من انتهاء تصوير الفيلم الأخير Avengers End Game منذ فترة طويلة وعرضه يوم 26 أبريل الماضى.

وظهر فى مقطع الفيديو الذى نشره داونى كل من كريس هيمسورث صاحب شخصية THOR وكريس ايفانز صاحب شخصية Captain America، وهم يتراقصون على الحان اعياد الميلاد داخل لوكيشن التصوير.

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ونجح فيلم Avengers End Game فى تحقيق أكبر افتتاحية للأفلام على مر التاريخ بأكثر من مليار و200 مليون دولار خلال خمسة أيام من عرضه فى مختلف أنحاء العالم، بحسب ما كشفت عنه العديد من وسائل الاعلام الأجنبية.

الفيلم تدور أحداثه عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.