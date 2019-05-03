شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة لـ"ذا روك" فى عيد ميلاده الـ47 ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد احتفالاته داخل صالة الالعاب الرياضية، ووسط الأصدقاء بعيد ميلاده الـ 47، حرص طاقم الطائرة الخاصة التى يمتلكها الممثل العالمى داوين جونسون، على الاحتفال للمرة الثالثة على التوالى اثناء رحلته الأخيرة.

وفاجئ طاقم الطائرة الخاصة، ذا روك، بالاحتفالات داخل الطائرة بعد ركوبه وقبل التحرك الى وجهته، بوضع بالون كبير الحجم للاحتفال به، وتقديم كعكة عيد الميلاد على طاولة الاستقبال داخل الطائرة.

ونشر ذا روك، صورة من الاحتفالات داخل الطائرة الخاصة به، عبر حسابه الشخصى، موجهاً الشكر لطاقم الطائرة الخاصة به على الاحتفال والمفاجئة التى أسعدته بشكل كبير بحسب ما عبر به جونسون فى البوست المنشور.

Advertisements

وكتب ذا روك قائلاً " شكرالأ لطاقم رحلتى لجعلى اشعر بتلك المفاجأة الخاصة، مع أكبر كعكة عيد ميلاد، وقطع البسكويت الممزوجة بالشيكولاتة، والكثير من المشروبات التى سأتناولها جميعهاً فى العاشرة صباحاً اثناء رحلتى".

اشتهر جونسون فى عالم المصارعة بلقب الصخرة "ذا روك" منذ اللحظة الأولى لدخول الحلبة حتى صار أحد أهم أبطالها الخارقين ويشكل لمنافسيه عقدة كبيرة بطريقة التغلب عليهم واحدًا تلو الآخر سواء على الحلبة أو خارجها بفضل الكاريزما الخاصة به، والتي جعلته لا يجد أي صعوبة فى دخول عالم التمثيل بفضل الجماهيرية الذى حققها فى عالم المصارعة، ليصبح أكثر ممثلى هوليوود تحقيقاً للإيرادات فى العالم.

واختارته مجلة التايمز الأمريكية ضمن قائمة "أكثر 100 شخص مؤثرين" فى العالم الحالى، وعلق عليها قائلاً: "أشعر بالتواضع والفخر إلى أبعد الحدود، للظهور على غلاف مجلة TIME، لقد كنت محظوظاً على مدار العقود الماضية، لأنى أتمتع بهذه المهنة الناجحة، لكن هذا يرجع فقط إلى الارتباط العميق بينى وبين الجماهير والمعجبين".