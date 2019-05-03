شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفلة اللى جواها طلعت".. شاهد زينة مع أبطال هوليود الخارقين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة زينة بروح طفولية، تظهر دائما فى اطلالتها المختلفة على "السوشيال ميديا"، فالصور والفيديوهات التى تقوم زينه بنشرها، تسعى دائما إلى أن تكون مختلفة عن صور النجمات الاعتيادية، أو أجزاء من أعمال سابقة.

جمهور زينة دائما ما يثنى على ما تنشره زينه عبر حسابها على "انستجرام"، حيث لديها نحو 2 ونصف مليون متابع، تحرص على التفاعل معهم والرد على أى استفسارات تأتيها.

روح زينة الطفولية، ظهرت مؤخرا خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها مع شقيقها، فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ستوديوهات "هوليود"، حيث التقطت بعض الصور مع الأبطال الخارقين مثل كابتن مارفيل، وفلاش.

Advertisements



زينة فى هوليود



زينة مع الأبطال الخارقين

ومن بين النجوم الذين تفاعلوا مع صور زينة كانت منى زكى ورنا سماحة ودينا ومى نور الشريف، وعائشة بن أحمد وايمى سالم وعبير صبرى، كما حرصت زينة على الرد على أغلب التعليقات التى جاءت على الصور، حتى "البرندات" التى تشترى زينة منها ملابسها واكسستوراتها الخاصة.



زينة وشقيقها