خاص| محمد رمضان يغني "اللهو الخفي" و"فاندام" ينطق المصرية في إعلان رمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، مؤخرًا عن صورة تجمعه بالفنان العالمي فاندام، ارتديا فيها ملابس "رعاة البقر"، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا "هل أنتم مستعدون؟"، ليفرض الغموض على التجربة التي تجمعهما. "الخليج 365" استطاع الحصول على تفاصيل العمل.

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل الذي يجمع رمضان بالنجم العالمي فاندام هو إعلان لأحد شركات الاتصالات، سيتم طرحه عبر عدد من المحطات الفضائية أول أيام شهر رمضان المُبارك.

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وشهدت كواليس تصوير الكليب تدريب "فاندام" على نطق عدد قليل من الكلمات باللهجة المصرية، خلال أغنية الكليب التي تحمل اسم "اللهو الخفي"، كما سيظهر "فاندام" في الكليب بوقت أقصر من محمد رمضان.

وأضافت المصادر، أن المختص بتدريب "فاندام" على نطق اللهجة المصرية، واجه صعوبات في تلقينه الكلمات المصرية ونطقها خلال الإعلان، إذ ظل لساعات طويلة يحاول تحفيظه كل كلمة وتدريبه على نطقها.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان بمسلسل "زلزال"، بطولة حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.