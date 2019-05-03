أحمد كرارة يودع "ابن أصول" قبل ساعات من السباق الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انتهي أمس الفنان أحمد كرارة من تصوير جميع مشاهده في مسلسل "ابن أصول"، المقرر عرضه بعد أيام ضمن السباق الرمضاني، ويقدم من خلاله دور "خميس"، شقيق الشخصية التي تلعبها الفنانة آيتن عامر، زوجة بطل العمل الفنان حمادة هلال.
تدور أحداث العمل حول هشام، وهو شاب من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته، يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد.
"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، آيتن عامر، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، أحمد كرارة، إيناس كامل، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم أبو زيد، رانيا منصور، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.
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