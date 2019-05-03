بالصور- "ورينا القوة" أول عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر في الثامنة مساء اليوم الجمعة، خريطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك قبل ساعات من بدء الشهر الكريم، وتقدم سهرة كوميدية من خلال أحدث عروض فرقة "مسرح مصر" للفنان أشرف عبدالباقي.

تحمل المسرحية اسم "ورينا القوة"، وكشفت القناة عن مجموعة صور منها، وتدور أحداثها في إطار كوميدي خيالي، داخل أحد الأحياء الشعبية، حيث يحاول بعض الغرباء الوصول لكنوز مخفية ويطمعون في الاستيلاء عليها، ويتصدى لهم شباب الحي مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

مسرحية "ورينا القوة" بطولة أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.