محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تبدأ قناة MBC مصر في الثامنة مساء اليوم الجمعة، خريطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك قبل ساعات من بدء الشهر الكريم، وتقدم سهرة كوميدية من خلال أحدث عروض فرقة "مسرح مصر" للفنان أشرف عبدالباقي.
تحمل المسرحية اسم "ورينا القوة"، وكشفت القناة عن مجموعة صور منها، وتدور أحداثها في إطار كوميدي خيالي، داخل أحد الأحياء الشعبية، حيث يحاول بعض الغرباء الوصول لكنوز مخفية ويطمعون في الاستيلاء عليها، ويتصدى لهم شباب الحي مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
مسرحية "ورينا القوة" بطولة أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- "ورينا القوة" أول عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.