إذاعة الأغاني تكشف عن خريطتها في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتمد شريف عباس مدير عام إذاعة الأغاني خريطة شهر رمضان، والتي سيتغير فيها موعد فقرة "كوكب الشرق" أم كلثوم ومن المقرر أن تُذاع في الرابعة عصرًا، أما فقرة الموسيقار فريد الأطرش بتدأ في السادسة مساءً، وأصبح موعد فقرة أغاني "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ في تمام الساعة التاسعة مساء.

تأتي فقرة "جارة القمر" فيروز في موعدها التاسعة صباحًا، وفقرة "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب ستُذاع في نفس موعدها في الواحدة ظهرًا، إلى جانب الموعد الذي يأتي بعد سهرة كوكب الشرق 11 مساءً، والجديد في هذه الفقرة لموسيقار الأجيال أنه سيُذاع أيام الخميس والجمعة والسبت، أغانيه من سنة 1920حتى 1940.

وتتضمن الخريطة فقرات جديدة تُذاع خلال الشهر، وهي: فقرة رمضان أحلى غنوة، والتي ستُذاع العاشرة والنصف صباحًا، وفقرة فيلم غنائي والتي ستُذاع في الحادية عشرة صباحًا، وأيضًا فزورة البيانولا والتي ستُذاع 12.30 ظهرًا، وبرنامج "حكاية غنوة" وتُذاع الثانية ظهرًا، فزورة "الحكاية والرواية" للفنان سمير صبري وتُذاع في الثالثة عصرًا، وتقدم الإذاعة موشحات وابتهالات الليالي لياسين التهامي في فقرة ليالي رمضان في الثامنة مساءً، ويُذاع مسلسل "في غنوة" أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس والجمعة، أما السبت والثلاثاء فتقدم الإذاعة برنامج "أصوات من زمن فات" في العاشرة مساءً، وفي الواحدة صباحًا سيُذاع برنامج "الخيمة على الهواء" ويستضيف نجوم الغناء، وفي الثالثة فجرًا سيُذاع "المسحراتي" لسيد مكاوي والأغاني الدينية حتى صلاة الفجر.

أذان الفجر ستذيعه "الأغاني" بصوت الشيخ نصر الدين طوبار، وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سيُذاع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت.