محمد إمام: أجمد مدربين في مصر ساهموا بـ"فورمة هوجان".. وبيتر ميمي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد إمام، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بعدد من مدربي اللياقة البدنية، الذين ساعدوه في بناء "فورمة هوجان"، والذي سيظهر بها ضمن أحداث مسلسله الرمضاني "هوجان".

وكتب إمام في تعليقه على الصورة "أجمد مدربين في مصر.. كلهم ساهموا في فورمة هوجان.. بقيادة الكابتن محمد أبوالنجا اللي بيدربني من سنين وهتشوفوه معايا لأول مرة في دور جامد في المسلسل.. اللي جاي مجاش زيه".

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وعلّق المخرج بيتر ميمي على صورة إمام، وكتب "كل دول يا إمام؟ ليه كل واحد مساعدك في عضلة"، ليرد عليه الأخير "دول بتوع الكتف بس".

"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، أسماء أبو اليزيد، عايدة رياض، محمد أسامة "أوس أوس"، وميرنا نور الدين.