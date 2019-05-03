كارمن سليمان تدعم "لخمة طبخة" لطلاب كلية الإعلام في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة الشابة كارمن سليمان على دعم مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف، في مشروع تخرجهم، وهو دراما إذاعية تحمل عنوان "لخمة طبخة"، ووافقت على استخدامهم لأغنيتها الجديدة "الساعة بتاعت قبل النوم" كتتر للعمل، الذي يتحدث عن أهمية التفكير.

"الساعة بتاعت قبل النوم" من كلمات محمد فتحي، ألحان طارق شمس، توزيع أسامة سامي، كارمن طرحت الأغنية في مارس الماضي، ويقول مطلعها "الساعة دي قبل النوم دي عندي حياة، كل الأحداث اللي بتوجعني بغيرها، وبعيد جواها اليوم بالشكل اللي اتمناه تماثيل الخوف اللي بتحكمني بكسرها".

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"لخمة طبخة" محاولة لتخيل كيف يعمل العقل البشري على إيجاد الأفكار الجديدة، بشكل درامي مع تشبيه العقل بمطبخ يضم أدوات يستخدمها الإنسان في البحث عن "طبخة" أو فكرة جديدة، وتتوالى الصراعات داخل العمل الإذاعي بين الشخصيات العاملة على صناعة الفكرة في المطبخ، وهناك شخصية "الشيف" المسئولة عن إدارة الصراع بين أدوات المطبخ ومنح المقادير والوصفات اللازمة لإنتاج الفكرة.

"لخمة طبخة" تحت إشراف الدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون في الكلية، ويضم فريق المشروع "حسام يحيى، عاصم عبدالناصر، عبدالرحمن حيدر، أحمد منصور، دعاء عبدالفتاح، شيماء محمد، نجلاء محمد، هبة إمام، شيرين سيد، جهاد زارع".