بالفيديو| راغب علامة يشارك دينا الرقص ويغني للطيفة "بحب في غرامك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365: شاركت الفنانة دينا، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يجمعها بالفنان اللبناني راغب علامة والفنانة التونسية لطيفة. وظهر علامة وهو يرقص مع دينا، ويغني واحدة من أشهر أغاني لطيفة "بحب في غرامك"، وشاركته الأخيرة الغناء. جدير بالذكر أن راغب يتواجد في القاهرة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي مساء اليوم 3 مايو في الجامعة الأمريكية، ومن المقرر أن يشدو خلاله بباقة متنوعة من أشهر أعماله القديمة والجديدة.

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