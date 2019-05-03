سعد المجرد يفاجئ جمهوره ب “لوك” جديد”

فاجأ الفنان المغربي سعد المجرد جمهوره بـ”لوك” جديد ، حيث نشر صورة عبر صفحته الخاصة على تطبيق “إنستقرام”، ظهر فيها بشعر أشقر، أرفقها بتعليق باللغة الإنجليزية كتب فيه: “مهما قررت أن تفعل فكن واثقا أنه سيشعرك بالسعادة” ، “اللوك” الجديد لسعد أثار إعجاب متابعيه ، حيث أن تدوينة سعد لم يمر عليها إلا دقائق قليلة، حتى حصدت عدداً كبيراً من اللايك والتعليقات، وانهالت التعليقات بين مشيد ومنتقد لـ “اللوك” الجديد، وإعتبر البعض منهم أنّه يحاول تقليد مشاهير الغرب.

يذكر أن النيابة العامة العام الفرنسية قد أسقطت تهمة الإغتصاب عن الفنان المغربي سعد المجرد، في قضية الفتاة الفرنسية لورا بيريول فيما ما زال يتابع بتهمة العنف الجنسي، ويستعد المجرد لطرح مجموعة من الأعمال الفنية بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم الفرنسي من أصول كونغولية ميتر جيمس، والفنان المصري محمد رمضان، بالإضافة إلى فرقة “الفناير” المراكشية.