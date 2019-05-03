ميغان ماركل أنجبت.. وهذا الدليل!

أعلن الأمير هاري عن زيارته لهولندا الأسبوع المقبل، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي حول ولادة زوجته ميغان ماركل وزيادة التكهنات من قبل المتابعين بأنها قد أنجبت بالفعل، فمن المقرر أن يصل دوق ساسكس، الأمير هاري إلى هولندا يومي 8 و9 مايو، رغم الولادة المرتقبة لطفله الأول، والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى الآن ، وتسارع المشجعون الملكيون الآن على وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل إعتقادهم بأن الطفل الملكي قد ولد بالفعل ، حيث قال أحد مستخدمي “تويتر”: “بدأت أشعر بأن المولود بالفعل موجود، وزيارة الملكة أكدت لي ذلك”، فيما قال آخر:”أن المولود قد ولد بالفعل، وأن ميغان ولدت في المنزل”، وكتب آخر:”الأمير هاري يبتسم مثل الطفل الصغير الذي يعرف سرا كبيرا”.

كانت ميغان تبلغت بالفعل أن تاريخ ولادتها سيكون نهاية أبريل أو أوائل مايو، لكن المشجعين الملكيين ما زالوا ينتظرون الأخبار، دون أي إشارة إلى المولود حتى الآن ومن المقرر أن تلد في أي يوم الآن، وقد تعني رحلة هاري أنه إما سيكون بعيدًا وقت الولادة أو أنه أصبح أبًا بالفعل”.