بالفيديو .. طارق الحربي يخضع لعملية جراحية

شارك الفنان والمذيع طارق الحربي عبر حسابه الشخصي على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو له من داخل أحد المستشفيات، كاشفًا أنه سيخضع لعمل جراحي دون أن يكشف عن تفاصيله، وطالب “الحربي” جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، قائلا: “دعواتكم وإن شاء الله ربع ساعة وندخل غرفة العمليات، بسوي عملية الله يسهلها ودعواتكم إن شاء لله إطلع بالسلامة”.

ويستعد الممثل والإعلامي طارق الحربي، لتقديم الجزء الثاني من برنامج “رادار طارئ”، في رمضان المقبل، وذلك عبر قناة روتانا خليجية ،“رادار طارئ” برنامج ينتقد المسلسلات، ويسخر من “التريند” على مواقع التواصل الاجتماعي، وصراع الهاشتاقات، والاستسهال، والتكرار في أسماء الأعمال، وأيضا مع استضافة عدد من الفنانين والإعلاميين من السعودية والعالم العربي.