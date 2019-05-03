محمد رمضان مع فان دام ..”هل أنتم مستعدون” ؟

أثار الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بممثل الأكشن الشهير جين كلود فان دام، وظهر رمضان وفان دام بملابس “رعاة البقر” الشهيرة، وفي يد رمضان “مسدس”، وعلق رمضان على الصورة: “هل انتم مستعدون؟”، مع وسم جملته الشهيرة “ثقة في الله نجاح” ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل، وسط تكهنات بأن يكون الصورة من إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

من ناحية أخرى يعرض لمحمد رمضان في شهر رمضان المقبل مسلسل “زلزال” ، بطولة حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.