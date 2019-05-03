بالفيديو: عقد قران الفنانة شهد الياسين.. والنجمات يهنئنها

أعلنت الفنانة شهد ياسين ، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، عقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني لم تكشف عن هويته ، كما نشرت “شهد” صورة لها وهي تمسك بيد عريسها، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم بارك لنا في زواجنا اللهم اجعل السعادة والفرح في حياتنا.. الحمد لله أولا وآخرا”.

وفور إعلان “شهد” الخبر السار، حرصت زميلاتها في الوسط الفني على تهنئتها، عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأتها الفنانة هيفاء حسين، عبر حسابها على موقع “إنستقرام”، قائلة: “الغالية شهد مبروك عقد قرانك أحلى خبر والله حبيبتي منه المال ومنك العيال، ويارب يسعدك ويهنيك ويرزقك الذرية الصالحة”.

ونشرت الفنانة هدى الخطيب، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد “إفراج مشروط”، ظهرت فيه الفنانة شهد ياسين والنجمة زينب غازي، وتحدثت قائلة: “شوفو زينب غازي جايبة ورد حق شهودة بمناسبة زواجها ألف ألف مبروك، وعلقت عليه قائلة: “ألف مبروك حبيبة قلبي بنيتنا الغالية شهد الياسين على الزواجا يسعدك ويهنيك يا رب للعلم العريس من خارج الوسط الفني”.

ونشرت الفنانة الكويتية منى حسين على موقع “إنستقرام”، صورة شهد، وعبرت عن فرحها الشديد بهذا الخبر السعيد .