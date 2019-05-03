بالصور.. «العربية للعلوم والنقل البحري» تُكرِّم جميلة عوض

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع القرية الذكية، مساء أمس الخميس، حفل ختام العام الدراسي بالأكاديمية البحرية، وقامت الأكاديمية بتكريم للفنانة جميلة عوض خلال الحفل.
وقدّم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، درع الأكاديميةللفنانة جميلة عوض، مشيراً إلى أن تكريم الأكاديمية يأتي كون جميلة عوض قدوة للشباب في كل ما تقدمه من أعمال فنية.
يُذكر أن التكريم جاء بناءً على
وكان حضر الحفل نخبة من الفنانين، بينهم الفنانة رجاء الجداوي، المخرج السينمائي عادل عوض، الملحن الكبير هاني شنودة، الدكتورة نادية حلمي رفلة، المؤرخ السينمائي ماجد البناني، الفنان أحمد بدير، المخرج حسني صالح، والفنان أحمد فؤاد سليم.
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