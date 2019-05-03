الليلة.. "ورينا القوة" مسرحية جديدة لـ"مسرح مصر" على mbc مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، "الليلة" أحدث عروض "مسرح مصر"، في الثامنة مساءً مسرحية "ورينا القوة". مسرحية "ورينا القوة" مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في إطار كوميدي خيالي داخل أحد الأحياء الشعبية حيث يُحاول بعض الغرباء الوصول لكنوز مُختفية ويطمعون في الاستيلاء عليها ويتصدى لهم شباب الحي ما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. الغرباء الوصول لكنوز مُختفية ويطمعون في الاستيلاء عليها ويتصدى لهم شباب الحي ما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من

النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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