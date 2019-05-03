شاهد.. عيد ميلاد مفاجئ لـ"ذا روك" على متن الطائرة

عبر الممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، عن سعادته بالمفاجأة السارة التي أعدها له طاقم الطيران داخل إحدي الطائرات أثناء سفره، إحتفالًا بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر ذا روك عبر حسابه صورة من داخل الطائرة ظهر فيها وسط بالونات ملونه كثيرة من الهيليوم مكونة حروف "عيد ميلاد سعيد"، وعلق علي الصورة موجهًا الشكر لطاقم الطائرة علي تلك المفاجأة السارة، قائبًا أن
يذكر أن أخر أعمال دواين جونسون هو فيلم "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw"، والذ من المقرر عرضه شهر أغسطس المقبل، وشاركه البطولة كل من: جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، ستيفاني فوجت، تأليف كريس مورجان، وإخراج ديفيد ليتش.
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